In Schwetzingen beginnt es in einem Keller zu brennen. Die Feuerwehr rückt an und muss 21 Menschen aus dem Haus retten.
07.08.2025 - 09:55 Uhr
Wegen eines Kellerbrandes hat die Feuerwehr 21 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) geholt. Zwölf Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie seien vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Ob weitere Menschen das Haus selbstständig verließen, sei nicht bekannt. Die Feuerwehr habe alle Wohnungen durchsucht.