Am Montagvormittag bricht in der Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Vielzahl von Autos werden beschädigt.

Wolfgang Berger 02.06.2026 - 16:24 Uhr

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag in einer Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand ausgebrochen. Eine Mitarbeiterin hatte gegen 9 Uhr zunächst Feuerschein unter einem der Autos bemerkt, berichtet die Polizei. Der Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, schlug fehl. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus.