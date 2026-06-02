Am Montagvormittag bricht in der Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Vielzahl von Autos werden beschädigt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag in einer Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand ausgebrochen. Eine Mitarbeiterin hatte gegen 9 Uhr zunächst Feuerschein unter einem der Autos bemerkt, berichtet die Polizei. Der Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, schlug fehl. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus.

 

Gegen 11 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Lautsprecherdurchsagen und der Warn-App Nina informiert. Durch den Rußniederschlag innerhalb der Halle wurde eine Vielzahl weiterer ausgestellter Fahrzeuge beschädigt.

Der Gesamtsachschaden dürfte sich laut Polizei auf einen siebenstelligen Betrag belaufen. Verletzt wurde niemand.