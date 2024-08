Brand in SSB-Betriebshof

Der Schaden durch den Brand am Dienstag in der Abstellhalle kann noch nicht genau beziffert. Auswirkungen auf den Fahrplan hatte das Feuer keine – zum Glück waren die meisten Stadtbahnen im Einsatz.

Alexander Müller 01.08.2024 - 08:15 Uhr

Sozusagen Glück im Unglück hatte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) bei einem Brand eines Betriebsfahrzeuges, der am Dienstag auf dem Betriebshof in Möhringen ausbrach. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten an der Abstellhalle wird diese derzeit nur zum Teil genutzt, zudem waren die meisten Stadtbahnen im Einsatz. Somit waren von den dem Feuer keine weiteren Fahrzeuge betroffen. Auch Auswirkungen auf den Fahrplan gab es laut SSB keine.