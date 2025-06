In der Nacht zum Mittwoch bricht in einem Hochhaus in Bad Cannstatt ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner mit einer Drehleiter, mehrere Menschen werden verletzt.

Sebastian Winter 18.06.2025 - 07:16 Uhr

In einem Hochhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten laut Polizei mindestens 35 Bewohner in Sicherheit.