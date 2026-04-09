Am Donnerstagabend rückt die Feuerwehr zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach aus. Dort ist ein Mülleimer in Brand geraten.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Siemensstraße in Stuttgart-Feuerbach ist am Donnerstagabend ein Mülleimer in Brand geraten, rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 19 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war ein Teil des Gebäudes bereits verraucht, sodass weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden.

 

In einem Mülleimer sei ein Brand ausgebrochen, der schon größtenteils gelöscht war, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten das Gebäude. Außerdem befreiten sie eine Person aus einem Aufzug, so der Sprecher der Feuerwehr.

Die Ursache des Brandes, die Höhe des entstandenen Schadens und ob dabei Personen verletzt wurden, seien noch unklar. Während des Einsatzes waren Teile der Straße durch die Einsatzkräfte belegt.