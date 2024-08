In Stuttgart-Hedelfingen bricht am Freitagabend in einem Haus ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. Offenbar gibt es keine Verletzten.

Johannes Röckinger 23.08.2024 - 19:52 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus an der Ruiter Straße in Stuttgart-Hedelfingen ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Feuer gegen 18.05 Uhr gemeldet – verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.