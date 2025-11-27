Zuletzt haben die Ermittler von zwei möglichen Ursachen nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Hedelfingen gesprochen. Nun schließt die Polizei einen weiteren Grund aus.

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Stuttgarter Stadtbezirk Hedelfingen am vergangenen Freitag hat die Polizei am Anfang der Woche von zwei möglichen Brandursachen gesprochen. Im Laufe des Montags nahm dann ein Gutachter seine Arbeit vor Ort auf – und liefert jetzt weitere Erkenntnisse.

Ein technischer Defekt gilt nun als unwahrscheinlich, teilt eine Sprecherin der Polizei Stuttgart auf Anfrage unserer Redaktion mit. Damit bleibt die fahrlässige Brandstiftung als Auslöser für das Feuer mit meterhohen Flammen und Knallgeräuschen, die Nachbarn der angrenzenden Straßen am Freitagmorgen aufgeschreckt haben. Eine vorsätzliche Brandstiftung hatte die Polizei bereits frühzeitig ausgeschlossen.

Erfreuliche Nachrichten von einem der betroffenen Hausbewohner

Konkreter werden die Beamten aber nicht: Wie genau fahrlässig gehandelt wurde, sei weiterhin „Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagt die Sprecherin. Noch seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Auch zu der Aussage einer Nachbarin, wonach sich einer der Bewohner des Hauses eine Kerze angezündet habe, weil ihm zu kalt war, wollte sich die Sprecherin nicht weiter äußern. Die Information liege aber auch den Beamten vor, hieß es am vergangenen Freitag.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von den betroffenen Hausbewohnern: „Der verletzte Mann hat unserer Kenntnis nach das Krankenhaus bereits verlassen“, teilt die Polizei mit. Und die 39-jährige Erzieherin, die ebenfalls in dem Haus lebte, hat über ihren Spendenaufruf inzwischen knapp 9000 Euro von fast 200 Spendern zusammenbekommen.