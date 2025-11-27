Zuletzt haben die Ermittler von zwei möglichen Ursachen nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Hedelfingen gesprochen. Nun schließt die Polizei einen weiteren Grund aus.
27.11.2025 - 12:17 Uhr
Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Stuttgarter Stadtbezirk Hedelfingen am vergangenen Freitag hat die Polizei am Anfang der Woche von zwei möglichen Brandursachen gesprochen. Im Laufe des Montags nahm dann ein Gutachter seine Arbeit vor Ort auf – und liefert jetzt weitere Erkenntnisse.