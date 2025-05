In einer Wohnung in Stuttgart-Ost bricht am Donnerstagnachmittag ein Feuer aus. Die Bewohnerin kann sich ins Freie retten – muss aber in eine Klinik.

Annika Mayer 29.05.2025 - 18:18 Uhr

In einer Wohnung in Stuttgart-Ost hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Wie die Stuttgarter Feuerwehr mitteilt, meldeten Anwohner gegen 16 Uhr dichten, schwarzen Rauch aus mehreren Fenstern eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses in der Klingenstraße. Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte sich selbstständig ins Freie retten, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehrleute übergaben sie direkt dem Rettungsdienst. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden.