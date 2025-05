Durch dicken Qualm müssen sich Feuerwehrleute quasi blind durchschlagen, um zum Brandherd zu gelangen. Eine Werksfeuerwehr unterstützt mit einem Spezialfahrzeug.

Christine Bilger 16.05.2025 - 16:04 Uhr

Als das Feuer gelöscht ist und sich die Aufregung legt, riecht man das Auto, bevor man es sieht: Am frühen Nachmittag steht das Elektroauto der Marke Audi – oder vielmehr der traurige Rest des Fahrzeugs – unter einer Plane an der Sophienstraße. Die Passanten wundern sich: Wo hat es denn gebrannt? Denn außer am Auto sind keine Brandspuren zu sehen. Des Rätsels Lösung: Der Brand ist am Freitagmorgen drei Etagen unter der Sophienstraße ausgebrochen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Elektro-Audi im dritten Untergeschoss in Flammen stand.