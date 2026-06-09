Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen bleibt die Frage: Gehen die Brände an Energie-Anlagen auf das Konto Linksextremer? Der Verfassungsschutz hat die Szene im Blick.
09.06.2026 - 10:58 Uhr
Bei dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen sehen Fachleute Ähnlichkeiten zu mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlägen auf die Stromversorgung in Berlin. Auch in Reutlingen deutet die Vorgehensweise nach Einschätzung von Sicherheitskreisen auf linksextremistische Täter hin. Abwegig ist das zumindest nicht.