Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Dachbrand nach Untermberg (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt. Das Feuer wurde wahrscheinlich durch Bauarbeiten ausgelöst.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Der Feuerwehr Bietigheim-Bissingen ist Mittwochabend gegen 21.15 Uhr ein Feuer an einem Wohnhaus im Ortsteil Untermberg gemeldet worden. In der Bissinger Straße angekommen, stellte sich heraus, dass wohl die Dampfsperre des Daches in Brand geraten war. Das Feuer weitete sich von dort in Richtung Dachdämmung und auf die Photovoltaikanlage aus.

 

Bauarbeiten führten wohl zu dem Brand

Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Vorsorglich wurden das Haus geräumt und eine Straßensperrung für die Dauer des Einsatzes eingerichtet. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass Baumaßnahmen, die im Laufe des Tages durchgeführt worden waren, zu dem Feuer geführt hatten. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt, das Haus ist weiter bewohnbar.