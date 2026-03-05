Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Dachbrand nach Untermberg (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt. Das Feuer wurde wahrscheinlich durch Bauarbeiten ausgelöst.

Julia Amrhein 05.03.2026 - 13:25 Uhr

Der Feuerwehr Bietigheim-Bissingen ist Mittwochabend gegen 21.15 Uhr ein Feuer an einem Wohnhaus im Ortsteil Untermberg gemeldet worden. In der Bissinger Straße angekommen, stellte sich heraus, dass wohl die Dampfsperre des Daches in Brand geraten war. Das Feuer weitete sich von dort in Richtung Dachdämmung und auf die Photovoltaikanlage aus.