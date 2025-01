In Weil der Stadt gerät am Dienstagabend in einem Keller ein Trockner in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort, der enorme Rauch hat das Haus jedoch vorerst unbewohnbar gemacht.

Marius Venturini 29.01.2025 - 10:48 Uhr

Die Feuerwehr ist am Dienstag in Weil der Stadt in die Straße „Am Spitalweiher“ ausgerückt. Dort war gegen 20.10 Uhr ein Kellerbrand in einem Wohnhaus gemeldet worden. Vor Ort stellte sich laut Bericht der Polizei heraus, dass aufgrund eines technischen Defekts ein Trockner in Brand geraten war. Die Feuerwehr brachte die Flammen zügig unter Kontrolle, das Gebäude blieb aber aufgrund der starken Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar.