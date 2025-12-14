Nach dem Wurf eines Böllers in Berlin sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Tätern. Für die Mieterin und ihre Kinder geht der Brand glimpflich aus - nicht jedoch für ihre Wohnung.

dpa 14.12.2025 - 14:37 Uhr

Berlin - Ein geworfener Böller hat in Berlin einen Balkon in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin habe zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet, wie sie von der Straße aus einen Feuerwerkskörper geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Nach einem lauten Knall sei das Feuer ausgebrochen, die noch unbekannten Täter seien dann in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.