Rauch in großer Industriehalle ruft Feuerwehr auf den Plan

Brandalarm in Tamm

Die Tammer Feuerwehr hatte am Samstag einen schweißtreibenden Einsatz. Sie musste einem Brandmeldealarm in einer großen Industriehalle auf den Grund gehen.

Oliver von Schaewen 13.07.2024 - 21:35 Uhr

Ein Brandmeldealarm in einer großen Industriehalle in Tamm hat am Samstag um 15 Uhr die Feuerwehr beschäftigt. Rauch war ausgetreten, sodass die Feuerwehr von Tamm mit der Asperger Drehleiter unter Atemschutz sofort zum Löschangriff überging.