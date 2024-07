Brandanschläge auf die Bahn und das auch noch wenige Stunden vor dem größten Sportereignis der Welt: Den Start für Olympia hatte sich Frankreich wohl anders vorgestellt. Vieles ist noch unklar.

dpa 26.07.2024 - 13:39 Uhr

Paris - Angriffe auf das französische Bahnnetz haben kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele für Chaos und Beeinträchtigungen gesorgt. Unbekannte hatten in der Nacht auf Freitag an verschiedenen Orten Brandsätze an Anlagen der Bahn gelegt und damit die ohnehin große Angst vor Anschlägen in Frankreich befeuert.