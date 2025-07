Das Landgericht Stuttgart verhängt für einen Brandanschlag auf einen Barber-Shop in Backnang Jugendstrafen von bis zu vier Jahren.

Henning Maak 31.07.2025 - 14:00 Uhr

Nach knapp zweimonatiger Verhandlung mit sieben Sitzungstagen hat die 4. Große Strafkammer vier junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge verurteilt. Nach Ansicht der Jugendrichter sind die vier Angeklagten für einen Brandanschlag mit Molotowcocktails auf einen Barber-Shop in der Innenstadt von Backnang im Dezember vergangenen Jahres verantwortlich. Der 20-jährige Haupttäter wurde zudem noch wegen Drogenhandels in mehr als 20 Fällen verurteilt, er erhielt mit vier Jahren die höchste Strafe des Quartetts. Er muss zudem den Gewinn aus den Drogenverkäufen von rund 14 200 Euro an die Staatskasse zahlen.