Ohne Strom, ohne Wärme, ohne Schule: In Berlin sitzen Zehntausende Haushalte weiter im Dunkeln, statt Alltag herrscht Ausnahmezustand. Nun hilft die Bundeswehr.
– Nach dem großen Stromausfall im Südwesten Berlins infolge eines Brandanschlags kommen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung nach Einschätzung der Beteiligten langsam voran. Aber viele Tausend Menschen müssen wohl noch mehrere Tage bis Donnerstag ohne Strom in dunklen und kalten Wohnungen oder in Ausweichquartieren ausharren.