Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in Gera ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach dem Ehemann der Frau.

red/dpa 17.03.2025 - 07:35 Uhr

Nachdem eine Frau in einer Straßenbahn in Gera mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde, sucht die Polizei weiter nach dem tatverdächtigen Ehemann. Nach der Veröffentlichung eines Bildes des Tatverdächtigen hat es mehrere Hinweise gegeben, die aber bisher nicht zur Ergreifung des Flüchtigen geführt haben, wie eine Polizeisprecherin der dpa am frühen Morgen sagte. Die 46-jährige Frau wurde nach dem Brandanschlag am Sonntag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen.