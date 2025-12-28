Brandanschlag in Korntal im Juni: War der Baustoffhandel das Ziel einer politischen Tat?

Das Entsetzen ist groß, als die Nachricht von einem großen Brand in Korntal die Runde macht. Ende Juni 2025 ist bei dem Feuer in Korntal auf dem Gelände eines Baustoffhandels ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, außerdem wurden Nazi-Symbole gesprüht. In englischer Sprache wurd Freiheit für Palästina gefordert. Rund hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, neben den Wehren aus Ditzingen, Hemmingen und Leonberg waren Feuerwehren aus Walheim, Steinheim und Remseck in Korntal gefordert: In Walheim ist die Drohnengruppe ansässig, die Steinheimer Wehr wurde für Schadstoffmessungen in der Luft herangezogen, Remseck für den Einsatz von Sonderlöschmittel.