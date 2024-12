Brandanschlag in New York

red/AFP 23.12.2024 - 13:02 Uhr

Nach einem tödlichen Brandanschlag auf eine Frau in einer New Yorker U-Bahn hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. „Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige ein Feuerzeug nutzte, um die Kleidung des Opfers anzuzünden, die innerhalb von Sekunden vollständig in Flammen aufging“, sagte die New Yorker Polizeikommissarin Jessica Tisch am Sonntag (Ortszeit). Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand mit einem Feuerlöscher löschen können. Leider sei es für das Opfer schon zu spät gewesen.