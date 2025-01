Nach dem angekündigten Aus von zwei Vorstandsmitgliedern droht der Spvgg Warmbronn die Handlungsunfähigkeit – der Club sucht per Einwurfschreiben im Stadtteil Menschen, die sich engagieren wollen.

Jürgen Kemmner 16.01.2025 - 11:20 Uhr

Lange schwebte der Termin 28. Februar wie ein Damoklesschwert über der Spvgg Warmbronn. An diesem Tag hatte der Club die Mitgliederversammlung terminiert, an dem auch Neuwahlen stattfinden werden. Was den Spvgg-Vorsitzenden Alfred Thaler dabei ganz besonders beschäftige, das war die bange Frage: Bekommen wir einen handlungsfähigen Vorstand zusammen?