Mit dem bevorstehenden Aus der Notfallpraxis in Backnang wächst der Druck auf Kliniken und Kommunen. 18 Rathauschefs, darunter OB Maximilian Friedrich, fordern Gesundheitsminister Manfred Lucha zum Eingreifen auf.

Frank Rodenhausen 14.04.2025 - 13:00 Uhr

Die Sorge ist greifbar: Mit scharfen Worten wenden sich 18 Rathauschefs in einem offenen Brief an Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Sie fordern einen sofortigen Stopp der Reform des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – und schlagen Alarm wegen der ersten Schließungen von Notfallpraxen im Land. Auch Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich hat unterzeichnet.