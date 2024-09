In einem See in Brandenburg sind am Mittwoch eine 28-jährige Frau und ihre beiden Kinder tot aufgefunden worden. Hinweise für ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

mmf/afp 19.09.2024 - 15:36 Uhr

Zwei am Mittwoch in einem See in Brandenburg gefundene tote Kinder und ihre Mutter sind laut Obduktionsergebnis ertrunken.