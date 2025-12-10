Alarm in Brandenburg: Nach einem Leck rücken Einsatzkräfte mit schwerem Gerät an. Was steckt hinter dem plötzlichen Öl-Austritt?

Aus einer defekten Pipeline sind in Brandenburg am Nachmittag große Mengen Öl ausgetreten. Der Vorfall sei nahe Gramzow an einer Pipeline der PCK-Raffinerie passiert, teilte das Umweltministerium am Abend mit. Die Feuerwehr sei vor Ort. „Über die Ursache und das genaue Ausmaß der Schäden können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden“, hieß es.

Wie die „Märkische Oderzeitung“ (MOZ) berichtet, kam es bei Arbeiten an der Leitung zu dem Unglück. Durch das Leck sei eine etwa 25 Meter hohe Ölfontäne aus der Pipeline geschossen.

Umweltministerin Hanka Mittelstädt kündigte an, sich am Donnerstag (12.30 Uhr) vor Ort ein Bild über das Ausmaß der Schäden machen zu wollen. Das Öl trat demnach in Zehnebeck aus, etwa 3 Kilometer vom Ortskern Gramzow entfernt.

Laut PCK trat das Öl an einer Schieberstation der Pipeline von Rostock nach Schwedt aus. Werkfeuerwehr, örtliche Feuerwehren, die Gefahrstoffeinheit Uckermark sowie die Werkseinsatzleitung der PCK seien mit schwerem Gerät im Einsatz gewesen.