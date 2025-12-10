Alarm in Brandenburg: Nach einem Leck rücken Einsatzkräfte mit schwerem Gerät an. Was steckt hinter dem plötzlichen Öl-Austritt?
10.12.2025 - 19:40 Uhr
Aus einer defekten Pipeline sind in Brandenburg am Nachmittag große Mengen Öl ausgetreten. Der Vorfall sei nahe Gramzow an einer Pipeline der PCK-Raffinerie passiert, teilte das Umweltministerium am Abend mit. Die Feuerwehr sei vor Ort. „Über die Ursache und das genaue Ausmaß der Schäden können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden“, hieß es.