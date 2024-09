Zwei Tote bei Feuer in Eberswalde - darunter mutmaßlich ein Kind

Im nordöstlichen Brandenburg bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Es werden zwei Tote geborgen - darunter könnte ein vermisstes Kind sein.

mmf/dpa 15.09.2024 - 17:24 Uhr

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Eberswalde in Brandenburg haben die Einsatzkräfte zwei Tote geborgen. Sechs Menschen wurden bei dem Feuer verletzt, wie die Polizei mitteilte.