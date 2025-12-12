Zum zehnten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens fordert die ehemalige Sonderbeauftragte der Bundesregierung stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung.
12.12.2025 - 17:56 Uhr
Zum zehnten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens hat die ehemalige Sonderbeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. „Die Klimakrise ist eine tickende Zeitbombe unter unseren Füßen“, sagte Morgan am Freitag bei einer Demonstration von „Fridays for Future“ vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Es gebe noch viel zu tun.