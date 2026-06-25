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Brandgefahr im Rems-Murr-Kreis Zweithöchste Warnstufe: Viele Gemeinden erlassen Grillverbot

Brandgefahr im Rems-Murr-Kreis: Zweithöchste Warnstufe: Viele Gemeinden erlassen Grillverbot
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Auch eine weggeworfene Kippe kann fatale Folgen haben: Die Behörden raten aufgrund der Trockenheit zur Vorsicht und schließen öffentliche Grillstellen. Foto: dpa

Die anhaltende Trockenheit zwingt Städte und Gemeinden, öffentliche Grillstellen dicht zu machen. Ab Donnerstag gilt in fast ganz Baden-Württemberg Warnstufe 4.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Die Sonne brennt vom Himmel, laut derzeitiger Wetterprognose sind weder Regen noch Wind in Sicht. Im Gegenteil: Am Samstag sollen beispielsweise in Backnang sogar bis zu 38 Grad Celsius erreicht werden. In der Natur macht sich die anhaltende Trockenheit bemerkbar - das hat jetzt Konsequenzen: „Derzeit ist der Waldbrand-Gefahrenindex nun so hoch, dass die Forstverwaltung in enger Abstimmung mit Kreisbrandmeister Pascal Dölle eine Sperrung aller Grillstellen unbedingt empfiehlt“, teilt das Landratsamt mit.

 

Die meisten Grillplätze verfügen über einen Funkenfang, doch sie unterscheiden sich in ihrer Lage und der damit einhergehenden Brandgefahr, so dass das Landratsamt die Entscheidung, wann welche Grillstellen zu schließen sind, in die Hand der Betreiber, sprich der Städte und Gemeinden, legt. „Die Sperrung wird erst wieder aufgehoben, wenn sich ein deutlicher Witterungswechsel einstellt“, heißt es beispielsweise in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Waiblingen.

Die Gemeinde Oppenweiler hatte ihre Grillstelle Rossstall bereits am 22. Mai geschlossen. Und Backnang teilte am Mittwoch mit, dass alle Grillplätze im Stadtgebiet und den Stadtteilen ab sofort gesperrt seien. „Verstöße werden mit einem Bußgeld geahndet“, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung.

In Baden-Württemberg gilt die zweithöchste Warnstufe

Beim Grillen abseits offizieller Feuerstellen ist jetzt besondere Vorsicht geboten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Grundlage für die Empfehlung des Landratsamtes bildet der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. Und dieser spricht für die kommenden Tage eine deutliche Sprache: Spätestens ab Donnerstag ist fast ganz Baden-Württemberg auf der Gefahrenkarte rot eingefärbt. Dann gilt mit Warnstufe 4 die zweithöchste Stufe des Gefahrenindexes. Ganz im Norden des Bundeslandes wird sogar die Warnstufe 5 erreicht.

Waldbrandgefahr im Rems-Murr-Kreis: Das gilt es zu beachten

„Zum Glück gab es bei uns im Landkreis aber noch keine größeren Waldbrände“, teilt das Landratsamt mit. Dennoch ist Vorsicht angebracht: Die meisten Brände entstehen nicht durch Blitzschläge oder andere Naturereignisse, sondern durch menschliches Fehlverhalten. „Bereits ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel kann einen Waldbrand verursachen“, so eine Sprecherin des Landratsamts.

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Deshalb gilt im Wald ohnehin vom 1. März bis zum 31. Oktober ein gesetzliches Rauchverbot. Besonders gefährlich sind aber auch Lagerfeuer oder Grills außerhalb ausgewiesener Plätze. In weniger als 100 Metern Entfernung zum Wald ist es komplett verboten, außerhalb gekennzeichneter Feuerstellen ein Feuer zu entzünden. Auch auf den Waldparkplätzen ist Aufmerksamkeit gefragt: Zufahrten und Waldwege müssen frei bleiben, damit Feuerwehrfahrzeuge im Ernstfall schnell zum Brandort gelangen können. Außerdem sollten Autos nicht auf trockenem Gras abgestellt werden. Selbst heiße Fahrzeugteile können unter den derzeitigen Bedingungen einen Brand auslösen.

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