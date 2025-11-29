Sollten Wirtschaftsverbände auch mit der AfD sprechen? Ein Berater des Finanzministers warnt: Die Partei könne die Bühne ausnutzen.
29.11.2025 - 12:16 Uhr
Berlin - Führende Ökonomen, darunter ein Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), warnen Unternehmer vor engen Kontakten mit der AfD. "Die AfD macht den Unternehmen wie der Bevölkerung kein reales Politikangebot. Sie bietet ein imaginäres Luftschloss", sagte Wirtschaftsberater Jens Südekum dem "Handelsblatt". Er warnte: "Es wird kein ehrlicher inhaltlicher Diskurs stattfinden."