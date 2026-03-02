Jugendliche erlauben sich einen Spaß und lösen damit chaotische Zustände in dem Einkaufszentrum aus. Unter den Menschen kursieren schnell wilde Gerüchte über Schüsse.

Im Ludwigsburger Marstall-Center ist am Samstagabend eine Panik ausgebrochen. Nachdem die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums ausgelöst worden war, versuchten die Menschen, fluchtartig das Gebäude zu verlassen, wie Videoaufnahmen zeigen. Nach übereinstimmenden Angaben der Center-Leiterin und der Polizei handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm.

Jugendliche hätten sich einen Spaß erlaubt und den Druckknopfmelder gedrückt, der dann den Brandalarm ausgelöst habe, erklärt Center-Managerin Meltem Boyraz. Als dann jemand noch „Amok“ gerufen habe, seien die Leute in Panik geraten und aus dem Center gelaufen. „Da hat sich leider jemand einen Spaß erlaubt und damit die Panik ausgelöst. Es war letztendlich aber ein Fehlalarm“, sagte Boyraz.

Wilde Behauptungen im Netz

Nach Polizeiangaben hatte sich unter den Besuchern das Gerücht einer Schießerei verbreitet, weshalb sich die Menschen teils im Treppenhaus verschanzt hatten. Es gelang aber, die Menschen zu beruhigen, sodass gegen 18.45 Uhr der Center-Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln.

Die Leiterin des Marstall-Centers, Meltem Boyraz, ist damit beschäftigt, die Falschaussagen richtigzustellen. Foto: Simon Granville

Schäden sind bei dem Vorfall nicht entstanden, zumindest keine körperlichen oder materiellen. Doch der Ruf des Marstall-Centers wurde in Mitleidenschaft gezogen, befürchtet Center-Managerin Boyraz.

„Im Netz kursieren jetzt ganz wilde Behauptungen und Videos. Es ist ärgerlich, dass sich Jugendliche mit dem Druckknopfmelder, der eigentlich für Notfallsituationen gedacht ist, einen Spaß erlaubt haben“, sagte sie. Der Bereich sei allerdings nicht videoüberwacht, weswegen es schwierig werden dürfte, die Täter ausfindig zu machen.