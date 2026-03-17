Was nach Spionage-Thriller klingt, wird nun vor Gericht verhandelt: Drei Männer sollen Anschläge auf Transportwege vorbereitet haben. Dahinter soll ein Auftrag aus Russland stehen.
17.03.2026 - 04:05 Uhr
Stuttgart - Drei Männer sollen als Agenten im Auftrag Russlands Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland vorbereitet haben - am Dienstag (9.15 Uhr) startet nun unter hohen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen sie. Der Generalbundesanwalt wirft den Männern im Alter von 22, 25 und 30 Jahren Agententätigkeit und Verabredung zu Brandanschlägen im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes vor.