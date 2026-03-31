Die Feuerwehr Ludwigsburg musste in der Nacht auf Dienstag wieder zu einem Einsatz ausrücken. Unbekannte hatten einen Altpapierstapel in der Hohenzollernstraße angezündet.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Feuerwehr Ludwigsburg kommt aktuell nicht zur Ruhe. Wie mittlerweile fast jede Nacht ging auch am Dienstag wieder ein nächtlicher Alarm ein: Gegen 1.25 Uhr war ein Feuer auf einem Grünstreifen vor einem Firmengebäude in der Hohenzollernstraße gemeldet worden. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen brennenden Altpapierstapel, welcher zur Abholung deponiert worden war. Dieser war wohl von Unbekannten angezündet worden.

 

Fahndung bringt keine Erkenntnisse

Die Wehrkräfte löschten das Feuer, es entstand nur geringer Schaden. Mehrere Streifen starteten eine sofortige Fahndung nach den Tätern, die jedoch keine Erkenntnisse brachte. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet daher Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter 07141/185353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.