Die Feuerwehr Ludwigsburg musste in der Nacht auf Dienstag wieder zu einem Einsatz ausrücken. Unbekannte hatten einen Altpapierstapel in der Hohenzollernstraße angezündet.

Julia Amrhein 31.03.2026 - 10:38 Uhr

Die Feuerwehr Ludwigsburg kommt aktuell nicht zur Ruhe. Wie mittlerweile fast jede Nacht ging auch am Dienstag wieder ein nächtlicher Alarm ein: Gegen 1.25 Uhr war ein Feuer auf einem Grünstreifen vor einem Firmengebäude in der Hohenzollernstraße gemeldet worden. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen brennenden Altpapierstapel, welcher zur Abholung deponiert worden war. Dieser war wohl von Unbekannten angezündet worden.