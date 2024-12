Brandserie in Winnenden

Zum achten Mal hat es im Steinweg in Winnenden gebrannt. Die Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich und prüft, ob ein im Sommer ermittelter Verdächtiger wieder Feuer gelegt haben könnte.

Phillip Weingand 06.12.2024 - 16:41 Uhr

Bei einem Brand am Donnerstag im Winnender Steinweg ist ein abgestellter Wohnwagen zerstört worden. Kurz vor 21 Uhr stand das Fahrzeug in Flammen und brannte völlig aus. Das Feuer beschädigte zudem eine Hausfassade, die Traufe des Gebäudes sowie mehrere Fenster. Die Polizei geht von einem Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro aus.