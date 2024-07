Nach einem Feuer, das an der Welzheimer Bürgfeldschule erhebliche Schäden angerichtet hat, blicken Stadt und Schule nach vorn. Der Schulbetrieb nach den Ferien sei nicht gefährdet, sagt der Schulleiter. Die Brandursache ist unklar, die Kripo ermittelt.

Frank Rodenhausen 30.07.2024 - 16:52 Uhr

Am Tag danach sind Mitarbeiter des städtischen Bauhofs bereits mit ersten Aufräumarbeiten beschäftigt. In einem Container stapeln sich schwarze Holzreste. Ein Kran steht bereit, um größere Dinge umzuheben. Die fehlende Fassade gibt den Blick in ein völlig verkohltes Klassenzimmer frei. An einem Gebäudeteil der Welzheimer Bürgfeldschule hat am Montagabend ein Brand erhebliche Spuren hinterlassen.