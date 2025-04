Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 50-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) berichten mehrere Zeugen von psychischen Auffälligkeiten des Angeklagten im Vorfeld.

Henning Maak 03.04.2025 - 13:47 Uhr

Am dritten Tag im Prozess um versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung am Landgericht Heilbronn haben die Richter die Stunden vor der Tat genauer in den Fokus genommen. Vernommen wurden mehrere Mitglieder der Familie, die im obersten Stockwerk des Hauses wohnte, das am Morgen des 9. September vergangenen Jahres in Brand geriet. Sie berichteten übereinstimmend, dass ihr 50-jähriger Mitbewohner lautstark gegen ihre Wohnungstür gehämmert und laut geschrien habe. Als der 22-jährige Sohn die Tür öffnete, habe der Angeklagte gesagt: „Der Vermieter und du beobachten mich, ihr Hurensöhne“, berichtete der Sohn im Zeugenstand.