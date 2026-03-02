Brandstiftung in Böblingen Landgericht verhängt Bewährungsstrafe für 38-Jährigen
Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 38-jährigen Mann zu einem Jahr und neun Monaten Haft und ordnet seine Unterbringung an – beides auf Bewährung.
Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 38-jährigen Mann zu einem Jahr und neun Monaten Haft und ordnet seine Unterbringung an – beides auf Bewährung.
Mit einer doppelten Bewährungsstrafe ist der Prozess gegen einen 38-jährigen Mann zu Ende gegangen, der wegen einer komplizierten Beziehung zu einer Frau ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten war.