Mercedes geht in Flammen auf – Polizei sucht Zeugen

Brandstiftung in Esslingen?

Am Sonntagabend brennt ein Mercedes in Esslingen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen.

Philip Kearney 04.11.2024 - 12:31 Uhr

In Esslingen ist am Sonntagabend ein Mercedes ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot ausgerückt und löschte den Brand. Die Beamten konnten nach Angaben der Polizei aber nicht verhindern, dass an dem Mercedes ein Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand.