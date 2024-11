Mit Trauerkerze Feuer in Kirche gelegt

Brandstiftung in Mannheim

Ein Brandstifter zündet Prospekte in einer Kirche in Mannheim an. Der Hausmeister ist rechtzeitig zur Stelle. Die Polizei ermittelt.

red/dpa/lsw 04.11.2024 - 16:50 Uhr

Mit einer Trauerkerze hat ein Brandstifter ein Feuer in einer Kirche in Mannheim gelegt. Der Täter zündete nach Polizeiangaben mit dem Teelicht Prospekte und Infobroschüren an. Dadurch fingen der Teppichboden und ein Holztisch Feuer.