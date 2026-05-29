Unbekannte haben in der Kirche Zur Heiligen Familie in Marbach das Polster einer Sitzbank in Brand gesteckt. Eine Besucherin bemerkte das Feuer glücklicherweise rechtzeitig.

Julia Amrhein 29.05.2026 - 10:52 Uhr

Unbekannte haben am Donnerstag in der Kirche Zur Heiligen Familie in Marbach ein Feuer gelegt. Laut Polizei hatte eine 59-Jährige den Brand bemerkt, als sie die katholische Pfarrkirche gegen 16.35 Uhr besuchen wollte, und feststellte, dass diese stark verqualmt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.