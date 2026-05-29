Unbekannte haben in der Kirche Zur Heiligen Familie in Marbach das Polster einer Sitzbank in Brand gesteckt. Eine Besucherin bemerkte das Feuer glücklicherweise rechtzeitig.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Unbekannte haben am Donnerstag in der Kirche Zur Heiligen Familie in Marbach ein Feuer gelegt. Laut Polizei hatte eine 59-Jährige den Brand bemerkt, als sie die katholische Pfarrkirche gegen 16.35 Uhr besuchen wollte, und feststellte, dass diese stark verqualmt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

 

Polster einer Sitzbank wurde in Brand gesteckt

Ursache für den Brand war wohl, dass Unbekannte das Polster einer der vorderen Sitzbänke in Brand gesteckt hatten. Der Schaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07144/9000 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.