Eine Reihe von mutmaßlichen Brandstiftungen ereignet sich innerhalb weniger Tage. Einmal wird die Feuerwehr sogar während eines laufenden Einsatzes erneut alarmiert.
16.10.2025 - 21:51 Uhr
Innerhalb weniger Tage haben an vier Orten in der Stadt Mülltonnen gebrannt. Die Polizei untersucht, ob eventuell ein Zusammenhang besteht, bestätigt eine Pressesprecherin – auch wenn die Tatorte nicht in unmittelbarer Nähe liegen. Aber zumindest geschahen zwei Taten in einer Nacht. Im Oktober waren es nun insgesamt vier Fälle, im Stuttgarter Osten, im Süden und in der Stadtmitte.