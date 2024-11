Unbekannte zünden Mopedauto an

Brandstiftung in Waiblingen

In Waiblingen geht ein Kleinfahrzeug in Flammen auf, auch zwei weitere Autos werden beschädigt, der Schaden ist hoch. Ein Sprecher erklärt, warum die Polizei jetzt wegen Brandstiftung ermittelt.

Phillip Weingand 25.11.2024 - 12:03 Uhr

Nach dem Brand eines Kleinfahrzeuges der Marke Ligier in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wie die Ermittler mitteilen, war das Mopedauto in der Blumenstraße geparkt. Gegen 19 Uhr fing es Feuer. „Der Brand wurde durch einen Passanten beobachtet. Aufgrund dessen Beobachtungen vermuten wir stark, dass die Brandursache kein technischer Defekt war“, so ein Polizeisprecher.