Brandtote in Stuttgart-West 85-Jährige konnte sich nicht mehr vor tödlichem Rauch retten

1
Die Feuerwehr konnte einer Bewohnerin bei einem Brand im Stuttgarter Westen nicht mehr helfen (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Eine ältere Bewohnerin im Stuttgarter Westen ist das vierte Opfer eines Wohnungsbrands in Stuttgart geworden. Ein Unfall, sagt die Polizei.

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer dürfte die Ursache für den folgenschweren Brand am Montagnachmittag in einer Wohnung an der Rosenbergstraße im Stuttgarter Westen gewesen sein. Eine 85-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses konnte trotz schnellen Feuerwehreinsatzes nur noch tot geborgen werden. „Es handelte sich um einen Unfall“, sagt Polizeisprecherin Charlotte Weller.

 

Das Feuer war am Montag in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss ausgebrochen – nicht, wie ursprünglich von der Polizei angegeben, im ersten Stock. Obwohl ein Rauchwarnmelder piepste, hatte sich die ältere Frau vor dem hochgiftigen Rauch nicht mehr nach draußen retten können. Der Rauch zog allerdings auch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss, wo ebenfalls ein Warnmelder auslöste. Der Nachbar alarmierte gegen 13.50 Uhr die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verhängnisvoll war indes nicht das Ausmaß der Flammen – sondern das dabei entstehende Rauchgas. Die 85-Jährige starb noch in der Wohnung. Die Feuerwehr kontrollierte die anderen Wohnungen im Haus auf mögliche Rauchgase, konnte den Einsatz gegen 15.30 Uhr beenden.

Was Rauchwarnmelder bewirken sollen

„Meist können Rauchmelder Schlimmeres verhindern“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Die Geräte seien vor allem zur Selbstrettung gedacht, sollen arglose Bewohner auf die drohende Gefahr aufmerksam machen, damit diese sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. In zweiter Linie könnten Rauchmelder auch die Nachbarschaft auf einen Brand aufmerksam machen. Leider seien in diesem Fall alle Hilfen zu spät gekommen.

Die 85-Jährige ist das vierte Opfer eines Wohnungsbrandes in diesem Jahr in Stuttgart. Zuletzt war am 21. März ein Bewohner in der Rostocker Straße im Stadtteil Hallschlag ums Leben gekommen. Am 7. Januar starben zwei Eheleute im Alter von 84 und 85 Jahren in der Feuerbacher-Tal-Straße in Feuerbach. Damals soll ein Weihnachtsbaum eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben.

Von Wolf-Dieter Obst
