 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. So war es bei Viviane De Farias in Leonberg

Brasilianisches Temperament So war es bei Viviane De Farias in Leonberg

Brasilianisches Temperament: So war es bei Viviane De Farias in Leonberg
1
Mit viel brasilianischem Temperament: Viviane De Farias begeisterte mit ihrer genialen Band im Leonberger Jazzclub. Foto: Slotwinski

Wenn südamerikanische Leichtigkeit auf deutsche Spielfreude trifft: Die brasilianische Sängerin und ihre fulminante Band lassen im Jazzclub die Temperaturen steigen.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Es geschieht nicht so oft, dass das im Publikum im Leonberger Jazzclub lautstark mitsingt. Beim spanischen Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“ in der restlos ausverkauften Steinturnhalle geht es gar nicht anders. Zu heiß ist der Funke, der von Viviane De Farias überspringt. Mit südamerikanischen Temperament animiert die Sängerin aus Ipanema ihr Auditorium zum Mitmachen. Kurz vor Nikolaus wird die Steinturnhalle Leonberg zum weihnachtlichen Chorsaal mit Samba-Note.

 

De Farias trat auch schon mit Placido Domingo auf

Mit der international gefragten Vokalistin hat Jazzclub-Chef Fidi Gänger einen echten Volltreffer gelandet. Ursprünglich im Opernfach groß geworden, und dort mit Weltstar Placido Domingo auf einer Bühne, steht Viviane De Farias inzwischen für Bossa Nova und Samba aus ihrer Heimat. Dass diese Rhythmen so richtig zünden, darum kümmert sich ihre Band, die übrigens ausschließlich aus Deutschen besteht, es aber keineswegs an südamerikanischem Temperament vermissen lässt.

Viele im Auditorium kennen die Männer, die gemeinsam mit Viviane De Farias die Hütte einheizen. Für Werner Acker, der im Stile eines Magiers seiner Gitarre ein schier unfassbares Klangspektrum entlockt, ist die Steinturnhalle in Leonberg schon so ein bisschen ein Wohnzimmer, so oft ist er hier. Zumeist gemeinsam mit Herbert Wachter, der scheinbar ungerührt mit seinem Jazz-Schlagzeug den Sound vorantreibt, um zum Finale ein fulminantes Solo hinzulegen – ohne dabei eine Miene zu verziehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Livemusik in Leonberg: So war der Saisonauftakt beim Jazzclub

Livemusik in Leonberg So war der Saisonauftakt beim Jazzclub

Von melancholisch bis funky: Die Saxofonistin Ruth Sabadino und ihre Band versetzen mit ihrem „Nobody is Perfect“-Programm das Leonberger Publikum in Schwingungen .

Dass der Rhythmus stimmt, ist zudem Dirk Blümlein zu verdanken. Einem breiten Publikum als Bassist von Fools Garden bekannt, ist er in zahlreichen Jazzformationen unterwegs, wo seine hohe Kunst richtig zur Geltung kommt. So auch an diesem Abend. Apropos hohe Kunst: Peter Lehel am Saxofon ist in seiner Branche ein ganz Großer mit großem Herz für Leonberg, wo er regelmäßig zu hören ist.

Ein Leben für den Karneval – und Jesus beschützt die Stadt

Auch die Solistin ist vom hiesigen Publikum äußerst angetan und dürfte gerne wieder kommen. Viviane De Farias hat nicht nur eine bemerkenswert vielfältige Stimme, sondern zudem hohe Entertainer-Qualitäten. Zu jedem Stück erzählt sie eine kleine Geschichte: von den traurigen Liedern, die trotzdem mit einem Lächeln gesungen werden, von den kleinen Leuten in Rio de Janeiro, die das ganze Jahr über auf den Karneval hinarbeiten, oder von ihren Erinnerungen als junges Mädchen. Früher konnte sie den Jesus sehen, der auf dem Berg die Stadt beschützt. Doch immer mehr Hochhäuser in Ipanema verdeckten die überdimensionale Figur, bis noch nicht einmal ein Arm übrig blieb.

Viviane De Farias nimmt auch das mit lateinamerikanischer Leichtigkeit und entlässt das sambabeseelte Publikum mit einer krachenden Version des Klassikers „Mas Que Nada“ in die kalte deutsche Winternacht. Kurz vor Weihnachten dürfte es noch mal eng im Jazzclub werden. Am Donnerstag, 18. Dezember, kommt das Jugendjazzorchester Baden-Württemberg unter der Leitung des Ditzingers Klaus Graf nach Leonberg.

Weitere Themen

Weihnachtsmärkte im Kreis Böblingen: Zwei Tage Schlendern, Schlemmen und Stöbern

Weihnachtsmärkte im Kreis Böblingen Zwei Tage Schlendern, Schlemmen und Stöbern

Der Weihnachtsmarkt in Dagersheim fand erstmals an zwei Tagen statt. Zudem gab es einen Mittelaltermarkt. Auch sonst lockten die Weihnachtsmärkte im Kreis zahlreiche Besucher an.
Von Holger Schmidt
A 81 bei Herrenberg: Unfall fordert drei Verletzte

A 81 bei Herrenberg Unfall fordert drei Verletzte

Ein 84-jähriger Autofahrer übersieht auf der A 81 das Stauende und prallt mit seinem VW gegen einen Porsche. Alle drei Fahrzeuginsassen werden verletzt.
Von Veronika Andreas
Herrenberg: Weihnachtscircus beginnt am 19. Dezember

Herrenberg Weihnachtscircus beginnt am 19. Dezember

Der Herrenberger Weihnachtscircus ist wieder am Jahnweg zu Gast. Die Premiere steigt am 19. Dezember.
Von Robert Krülle
Rechtsanwältin zur Mietpreisbremse: „Viele nehmen ihr Recht nicht wahr“

Rechtsanwältin zur Mietpreisbremse „Viele nehmen ihr Recht nicht wahr“

Ab 2026 könnte die Mietpreisbremse auch in Böblingen gelten. In Sindelfingen gibt es sie bereits. Allerdings wird sie kaum genutzt. Warum?
Von Anke Kumbier
Spektakuläre Aktion in Böblingen: Nikolaus und Superhelden seilen sich vom Dach der Kinderklinik ab

Spektakuläre Aktion in Böblingen Nikolaus und Superhelden seilen sich vom Dach der Kinderklinik ab

Die Höhenretter der Werkfeuerwehr im Heldeneinsatz: In der Böblinger Kinderklinik sorgt eine spektakuläre Nikolausaktion für strahlende Kinderaugen und unvergessliche Momente.
Von Veronika Andreas
Brasilianisches Temperament: So war es bei Viviane De Farias in Leonberg

Brasilianisches Temperament So war es bei Viviane De Farias in Leonberg

Wenn südamerikanische Leichtigkeit auf deutsche Spielfreude trifft: Die brasilianische Sängerin und ihre fulminante Band lassen im Jazzclub die Temperaturen steigen.
Von Thomas K. Slotwinski
Schönaich und Renningen: Tomte Tummetott im Stall und Getränke im Gewächshaus

Schönaich und Renningen Tomte Tummetott im Stall und Getränke im Gewächshaus

Begleitet von einem weihnachtlichem Programm öffnen zwei Betriebe – in Schönaich und in Renningen – im Rahmen der gläsernen Produktion ihre Türen.
Von unserer Redaktion
Verkehr bei Sindelfingen: Darmsheimer Tunnel wird gesperrt

Verkehr bei Sindelfingen Darmsheimer Tunnel wird gesperrt

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten ab 10. Dezember wird der Darmsheimer Tunnel gesperrt. Der Grund sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
Von Wolfgang Berger
200 Jahre Kreiszeitung: Weckruf zur rechten Zeit

200 Jahre Kreiszeitung Weckruf zur rechten Zeit

Landtagspräsidentin Muhterem Aras erinnert auf einem Zeitungsjubiläum an die Bedeutung der freien Presse. Das kommt zur rechten Zeit, meint unser Redakteur Jan-Philipp Schlecht.
Von Jan-Philipp Schlecht
Busverkehr rund um Weil der Stadt: Zwei Buslinien stechen heraus: Das ändert sich im öffentlichen Nahverkehr

Busverkehr rund um Weil der Stadt Zwei Buslinien stechen heraus: Das ändert sich im öffentlichen Nahverkehr

Im Busverkehr rund um Weil der Stadt gibt es zum Jahreswechsel einige Neuerungen. Besonders zwei Linien sind dabei bemerkenswert. Zwei Ruftaxis werden hingegen eingestellt.
Von Marius Venturini
Weitere Artikel zu Leonberg Brasilien samba
 
 