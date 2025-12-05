Brasilianisches Temperament So war es bei Viviane De Farias in Leonberg
Wenn südamerikanische Leichtigkeit auf deutsche Spielfreude trifft: Die brasilianische Sängerin und ihre fulminante Band lassen im Jazzclub die Temperaturen steigen.
Es geschieht nicht so oft, dass das im Publikum im Leonberger Jazzclub lautstark mitsingt. Beim spanischen Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“ in der restlos ausverkauften Steinturnhalle geht es gar nicht anders. Zu heiß ist der Funke, der von Viviane De Farias überspringt. Mit südamerikanischen Temperament animiert die Sängerin aus Ipanema ihr Auditorium zum Mitmachen. Kurz vor Nikolaus wird die Steinturnhalle Leonberg zum weihnachtlichen Chorsaal mit Samba-Note.