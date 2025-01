Brasiliens rechtspopulistischer Ex-Staatschef Jair Bolsonaro wird voraussichtlich nicht an der Vereidigung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Washington teilnehmen. Das ist der Grund.

red/epd 16.01.2025 - 10:47 Uhr

Brasiliens rechtspopulistischer Ex-Staatschef Jair Bolsonaro kann voraussichtlich nicht an der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump teilnehmen. Der Generalstaatsanwalt in Brasilien, Paulo Gonet, verweigerte Bolsonaro die Herausgabe seines gerichtlich eingezogenen Passes für die Reise, wie die Tageszeitung „Folha de São Paulo“ am Mittwochabend (Ortszeit) berichtet.