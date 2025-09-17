Bei Brasiliens früherem Präsidenten Jair Bolsonaro ist Hautkrebs festgestellt worden.
Bei Brasiliens früherem Präsidenten Jair Bolsonaro ist Hautkrebs festgestellt worden. Der 70-Jährige, der vergangene Woche wegen Putschplänen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, habe sich am Sonntag Hautveränderungen entfernen lassen, sagte sein Arzt Claudio Birolini am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten. Bei der Biopsie der Proben sei ein „Plattenepithelkarzinom“ festgestellt worden. Der Arzt sprach von einer „Art von Hautkrebs, die schwerwiegende Folgen haben kann“.