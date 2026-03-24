Für Eichbaum gibt es Hoffnung. Ein Investor soll die insolvente Brauerei übernehmen. Doch der Preis ist hoch: Rund zwei Drittel der Beschäftigten verlieren wohl den Job.
24.03.2026 - 19:28 Uhr
Die insolvente Brauerei Eichbaum ist der Rettung einen Schritt näher gekommen – die Beschäftigten müssen dafür aber voraussichtlich herbe Einschnitte hinnehmen. Die Gläubiger haben dem Fortführungskonzept der Geschäftsführung zugestimmt, teilte das Mannheimer Unternehmen mit. Zuvor stand auch eine Abwicklung der Traditionsbrauerei im Raum.