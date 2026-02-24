Für den 28 Jahre alten Präparator Joseph Kälberer ist seine Arbeit etwas Besonderes. „Es ist der erste Bär, den ich präpariert habe,“ sagt er, der seit 2022 im Naturkundemuseum Schloss Rosenstein arbeitet. Er bereitete das Tier, den syrischen Bär namens Raschid, für die Dauerausstellung vor. Raschid kam 1985 im Tiergarten Nürnberg zur Welt. Im Eröffnungsjahr der Bärenanlage im Jahr 1991 kam er aus dem Zoo Gelsenkirchen auf die damals neue Bärenlage nach Stuttgart. Nach 34 Jahren starb er dann an Altersschwäche.