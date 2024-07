Breisach am Rhein

Beim Magnetangeln macht ein Mann in Breisach am Rhein einen gefährlichen Fund: Er fischt eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus einem Fluss.

red/dpa/lsw 15.07.2024 - 18:05 Uhr

Ein 46-Jähriger hat in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg beim Magnetangeln aus der Möhlin gefischt. Der Mann habe die Granate nach dem Fund am Samstag auf einer Fußgängerbrücke abgelegt und die Polizei verständigt, teilte die Polizei mit.