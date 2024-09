In den frühen Morgenstunden entdeckt ein Mitarbeiter Einbrecher in einer Klinik. Weil er wohl versehentlich etwas am Tatort zurückgelassen haben soll, hat die Polizei einen 19-Jährigen im Verdacht.

red/dpa 23.09.2024 - 10:18 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Klinik in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gegen einen 19-Jährigen. Er soll am Sonntagmorgen zusammen mit mindestens einem bislang unbekannten Täter in die Klinik eingedrungen sein und nach Diebesgut gesucht haben, wie die Polizei mitteilte.