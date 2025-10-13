Ein Vater soll in Südbaden seine Tochter getötet haben. Trotz Schüssen der Polizei kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Was bislang zu der Gewalttat bekannt ist.
13.10.2025 - 07:29 Uhr
Nach einem tödlichen Familienstreit im südbadischen Bollschweil (Breisgau-Hochschwarzwald) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen der Tat. Ein 58-Jähriger soll am Wochenende seine Tochter getötet haben. Auch ein Polizist, der durch ein Fenster auf den Mann schoss, konnte ihn nicht aufhalten. Noch ist unklar, wie genau die Tat ablief und wie viele Schüsse fielen.