Ein Säureaustritt an der Autobahn 5 sorgt für Gefahr. Die Strecke wird gesperrt, Einsatzkräfte arbeiten die ganze Nacht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

red/dpa/lsw 21.09.2025 - 11:57 Uhr

Giftige Salpetersäure ist aus einem Lastwagen auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ausgelaufen. Weil bei der Säure ein Mindestabstand von 50 Metern notwendig ist, wurde die A5 zwischen Hartheim am Rhein und Bad Krozingen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Wie viel von der 25-Tonnen-Ladung ausgetreten ist, sei bislang unklar.